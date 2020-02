Weer gouden hand De Gier: ‘Wissels weten dat ze scoren als ze erin komen’

Een schaterlach van De Gier klinkt door de catacomben van de Adelaarshorst. Net als in de thuiswedstrijden tegen Almere City (Adrian Edqvist) en NAC (Maarten Pouwels) was het ook nu de gouden wisselhand van de coach die de zege naar Deventer bracht. De invallers Alexander Bannink en Pouwels tilden de score naar 3-1. ,,Wissels weten dat ze scoren als ze in de ploeg komen’’, grapt De Gier met een kwinkslag. ,,Maar er moest wat gebeuren. Na een redelijk goede eerste helft van ons kantelde de wedstrijd na rust. FC Eindhoven werd beter en kwam op gelijke hoogte. Onnodig, vond ik, en bij dat doelpunt zagen we er niet goed uit achterin. Maar Maarten en Alex hebben gedaan wat ze moesten doen. Het verschil maken.’’

De Gier realiseerde zich heel goed dat het voetballend zeker geen hoogmis was, wat GA Eagles in eigen stadion liet zien. ,,Maar we trekken ‘m wel over de streep. Nee, het was allemaal niet even geweldig, maar de ploeg heeft wel karakter getoond’’, doelde De Gier op de 5-1 zeperd op maandag in Amsterdam. ,,Het is makkelijk zeggen dat Jong Ajax een incident moet zijn. We mochten niet twee keer achter elkaar verliezen, maar dat moeten ze wel even laten zien. Dat hebben mijn spelers goed gedaan. We gaan nu met een heel lekker gevoel richting de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht van donderdag.’’