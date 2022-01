Weer operatie GA Eagles-aanvaller Berden, Rommens nog vast in Dubai

Rommens was op vakantie naar de bij voetballers populaire stad in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar liep de 24-jarige Belg de besmetting in de week voor oud en nieuw op. Net als zijn broer Olivier, voetballer van het Litouwse FK Suduva Marijampole, zit hij sindsdien in quarantaine in Dubai, waar Rommens in afwachting is van een negatieve test. Een tegenvaller voor GA Eagles en trainer Kees van Wonderen. ,,Vervelend voor hem, vervelend voor ons. Maar we kunnen spelers niet opsluiten als kluizenaars. Philippe kan gelukkig wel iets doen in zijn hotel, zoals op een loopband. Maar het is afwachten wanneer hij terugkeert.’’