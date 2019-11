Weer rode cijfers voor GA Eagles: verlies van 242.000 euro

Go Ahead Eagles heeft over het afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij verlies geleden. Het negatieve saldo over het boekjaar 2018/2019 bedraagt 242.000 euro. Dat is overigens aanzienlijk minder dan wat de club vorig jaar nog vreesde.

Dat blijkt uit de goedgekeurde jaarcijfers van de Deventer profclub. Dat het negatieve saldo lager uitviel dan begroot door de Deventer club kwam vooral door de goedbezochte play-off duels in mei met RKC en FC Den Bosch. De twee nagenoeg uitverkochte wedstrijden hebben door de recettes en extra horeca-inkomsten de financiële pijn nog wat kunnen verzachten. Aan de andere kant drukken het wintertrainingskamp in Turkije en de verhoogde bedrijfslasten voor een herstructurering van de organisatie weer wat extra op de lasten.

Zwaar weer

GA Eagles belandde na de degradatie uit de eredivisie in 2017 in financieel zwaar weer. Het seizoen 2017/2018 trok daarbij een flinke wissel op de Deventer club. Peperdure contracten en de sportieve malaise (zeventiende in de eerste divisie) wreekten zich op de financiële cijfers. GA Eagles belandde vorig jaar bijna zes ton in de min.

Onder bewind van oud-voorzitter Hans de Vroome werd het mes in de (sportieve) organisatie gezet en de club verder gereorganiseerd. De overname van de Deventer club door grootaandeelhouder en eigenaar Alex Kroes (afgelopen voorjaar) heeft GA Eagles een financieel fundament bezorgd. Kroes is voor ruim tachtig procent eigenaar en wil de Deventer club binnen zeven jaar laten transformeren tot stabiele eredivisionist. De overige twintig procent van de aandelen is nog in handen van De Vroome.

Eigen vermogen lager

Het eigen vermogen van GA Eagles is door het negatieve resultaat over afgelopen seizoen wel afgenomen. ,,Maar de continuïteit van de club is niet in gevaar’’, laat algemeen directeur Jan Willem van Dop optekenen. De Deventer club gaat voor dit seizoen uit van een “nulbegroting”. ,,Alleen zo ben je een gezonde betaald voetbal organisatie.’’

Deelname aan de play-offs of transferinkomsten zijn in de cijfers voor dit seizoen niet begroot. Dat laatste is logisch. Behalve Robin van der Meer (in 2016 naar FC Utrecht) en Sam Hendriks (naar OH Leuven, 2018) slaagde GA Eagles er de laatste jaren immers maar zelden in om spelers voor een goed bedrag te verkopen.

Naast de eigen jeugdopleiding is kapitaal op het veld een belangrijke pijler in het (nieuwe) beleid van Kroes. Talentvolle spelers als Jenthe Mertens, Maël Corboz en Martijn Berden moeten van GA Eagles weer een serieuze partij maken op de transfermarkt.