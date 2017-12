Weer verlies voor beloften GA Eagles

poll Trai­ners­kan­di­da­ten GAE: 'Gepolste' Hake, gepassioneerde Hyballa en succesvolle De Gier

3 december De breuk tussen Go Ahead Eagles en Leon Vlemmings komt gezien de teleurstellende resultaten en de huidige veertiende plek in de Jupiler League niet als donderslag bij heldere hemel. Nog voor het ontslag van de hoofdtrainer werd in het Deventer circuit al gespeculeerd over mogelijke opvolgers. De Stentor ziet een vijftal potentiële opvolgers van Vlemmings. Wie is jouw topkandidaat?