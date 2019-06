Wegen van GA Eagles en Bakx scheiden zich alsnog

Bakx kreeg eind maart al te horen dat zijn aflopende contract niet zou worden verlegd door GA Eagles. Hoewel een maand later alsnog een nieuwe aanbieding volgde, kwamen beide partijen niet tot een hernieuwde samenwerking. Een laatste gesprek afgelopen maandag - waarna beide partijen wel hun positieve gevoel uitspraken - leverde uiteindelijk niets op. Bakx wenste niet in te gaan op het laatste bod van Go Ahead en gaat op zoek naar een nieuwe werkgever.

Bakx was afgelopen seizoen over 38 wedstrijden cijfermatig de beste speler van GA Eagles, dat in de allerlaatste seconden tegen RKC promotie misliep naar de eredivisie. Bakx scoorde in dat duel de derde Deventer treffer.