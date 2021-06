Wegen van spits Sam Hendriks en GA Eagles scheiden zich

Beide partijen hadden een optie voor een verbintenis van een extra seizoen, dat dus niet is gelicht. Hendriks kende in Deventer een wisselvallig seizoen in de eerste divisie. Trainer Kees van Wonderen gaf hem aanvankelijk veel vertrouwen in de punt van de aanval, maar in het laatste deel van het seizoen werd Hendriks diverse keren gepasseerd ten faveure van Jacob Mulenga. Hendriks staat in de belangstelling van meerdere clubs, waarvan De Graafschap - uit Hendriks’ woonplaats Doetinchem - een van de serieuze gegadigden is.

Terugkeer

Hendriks keerde GA Eagles in 2018 de rug toe en vertrok naar het Belgische OH Leuven. Na een verhuurperiode bij Cambuur en een zware knieblessure opende de Achterhoeker in september vorig jaar wederom de poort van De Adelaarshorst. Hendriks speelde afgelopen seizoen 35 wedstrijden voor GA Eagles, waarin hij acht keer trefzeker was, plus vier assists. ,,Ik kijk positief terug op mijn tweede periode bij Go Ahead Eagles”, zegt Sam Hendriks. ,,Met natuurlijk als absolute bekroning de promotie naar de eredivisie. Ik bedacht me laatst dat ik zowel het slechtste als het beste jaar van de club in de Eerste Divisie heb mogen meemaken. Dat is best wel bijzonder.‘’