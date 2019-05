Wegen van Vince Gino Dekker en GA Eagles scheiden zich

Voorbereiding play-offs Bliek: ‘Je voelt aan alles dat het weer ergens om gaat’

11:04 In zijn tweede jaar als profvoetballer gaat Julius Bliek voor de tweede keer de play-offs om promotie in. Had hij vorig seizoen met FC Dordrecht eigenlijk niets te verliezen; nu voelt de verdediger uit Burgh-Haamstede dat er bij Go Ahead Eagles wel wat druk op zit. ,,De mensen verwachten iets van ons. Dat vind ik wel mooi’’, zegt hij. ,,Het leeft hier echt. Deze club zou qua sfeer zeker niet misstaan in de eredivisie.’’