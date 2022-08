Weinig aan de hand voor Go Ahead Eagles tegen PSV, totdat Deijl rood pakt

De rode kaart van rechtsback Mats Deijl wordt Go Ahead Eagles zaterdagavond fataal tegen PSV, dat in de Adelaarshorst keihard profiteert van de manmeersituatie: 2-5.

Minuut 32 in Deventer, geen vuiltje aan de lucht. Het is lekker weer, de Adelaarshorst zit vol, een brutaal Go Ahead Eagles doet niet onder voor PSV en spits Isac Lidberg heeft de vroege 1-1 van Luuk de Jong keurig ongedaan gemaakt.

Tot die charge van Mats Deijl.

Vol op de enkel

Rond de middenlijn, op een plek waar dat helemaal niet nodig is, haalt de rechtsback van Go Ahead Eagles de iets rappere Richard Ledezma hard neer. Vol op de enkel van de jonge PSV’er. Scheidsrechter Danny Makkelie denkt een paar seconden na en haalt daarna vrij resoluut de rode kaart uit zijn borstzak: inrukken.

Wat volgt, is een hopeloos slot van de eerste helft. Go Ahead Eagles moet verder met een mannetje minder, de gespaarde Joey Veerman valt noodgedwongen in bij PSV omdat Ledezma niet verder kan en er komen acht minuten blessuretijd bij. Daarin scoren de Eindhovenaren nog twee keer: 1-2 via Xavi Simons, 1-3 door Armindo Obispo. Tot zover de hoop op een stunt voor Go Ahead Eagles.

Joris Kramer

De gedachten gaan dan toch even terug naar vorig seizoen, die bekerwedstrijd in eigen huis, ook al tegen PSV. Go Ahead Eagles dat sterker is, maar de finaledroom ziet slinken als Joris Kramer rood krijgt na het neerhalen van een doorgebroken speler.

Natuurlijk zijn beide overtredingen met geen mogelijkheid met elkaar te vergelijken. Voor Deijl, die in de rust keurig zijn excuses heeft aangeboden bij PSV, is het afwachten wat de tuchtcommissie van de KNVB gaat besluiten. Zeker is wel dat hij meer krijgt dan de ene wedstrijd schorsing die Kramer te wachten stond.

‘Alles of niets’

Met tien man blijft Go Ahead Eagles een monsternederlaag bespaard in de tweede helft. De ploeg van trainer René Hake scoort zelfs nog een keer, via Olivier Edvarsen, waarna de supporters ‘alles of niets zingen’. Het wordt dat laatste, en daar zal met name rechtervleugelverdediger Deijl een nare smaak aan overhouden.

