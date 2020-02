Wereldgoal zet GA Eagles tegen Eindhoven op het winnende spoor

wedstrijdverslagMakkelijk ging het niet, maar Go Ahead Eagles heeft de bananenschil die Jong Ajax was doen vergeten door met 3-1 te winnen van FC Eindhoven. Antoine Rabillard zette de Deventenaren met een wonderschone treffer voor rust op 1-0 en in het tweede bedrijf zorgden invallers Alexander Bannink - nadat Eindhoven op gelijke hoogte was gekomen - en Maarten Pouwels ervoor dat de punten in de Adelaarshorst bleven.

Vanwege de schorsing van Gino Bosz – de verdediger moet twee duels toekijken na zijn rode kaart in het duel met Jong Ajax – maakte Donny van Iperen voor het eerst sinds eind augustus zijn opwachting in de basis bij Go Ahead Eagles. Saillant detail: dat was destijds ook tegen FC Eindhoven. Linksback Elso Brito (hamstringblessure) werd vervangen door Nicolas Abdat, die maandag tegen Jong Ajax goed inviel. De van Vitesse overgekomen doelman Jeroen Houwen zat voor het eerst op de bank.

Stijlvol

Go Ahead Eagles was duidelijk van zins om de vervelende nasmaak van het duel in Amsterdam snel weg te spoelen. Het zwak opererende Eindhoven werd direct onder druk gezet, zonder overigens hele grote kansen op te leveren. De beste was voor Antoine Rabillard. De Franse spits verlengde de bal na een vrije trap van Soufyan Ahannach, maar Eindhoven-goalie Ruud Swinkels was op z’n post. De ploeg van trainer Jack de Gier kwam zelf goed weg bij een stijlvolle poging van Samy Bourard. De bal raakte het aluminium en in de rebound redde Hobie Verhulst al even stijlvol op de inzet van Kusa Moses Makasi.

Omhaal

Hoe fraai het er ook allemaal uitzag, de pogingen en de werklust verbleekten bij de wonderschone treffer die Antoine Rabillard in de 25ste minuut produceerde. De Fransman nam de bal na een puntgave voorzet van Jenthe Mertens op de borst aan – hij stond met z’n rug naar het doel gekeerd – en schilderde vervolgens met een heerlijke omhaal de 1-0 op het scorebord. Een wereldgoal.

Het was een van de weinige hoogtepunten in een verder weinig opwindende eerste helft. Eindhoven kon niet veel en Go Ahead Eagles strafte de vele verdedigende fouten bij de bezoekers te weinig af. Omdat de marge minimaal bleef, werd Eindhoven in leven gehouden, en met het nodige fortuin kwamen de Brabanders zelfs aan de 1-1. Abdat verdedigde de bal in de 69ste minuut niet goed uit. Met wat geluk caramboleerde de bal voor de voeten van Kaj de Rooij, die onderkant lat de gelijkmaker achter Verhulst schoot.

Opnieuw beginnen

Go Ahead Eagles kon dus weer opnieuw beginnen. Met verse krachten Adrian Edqvist (voor Martijn Berden) en Alexander Bannink (voor Soufyan Ahannach) in het veld ging de ploeg van De Gier op zoek naar een tweede adem. Net op tijd wist Go Ahead Eagles het tij te keren en wederom stond Mertens aan de basis. Met een voorzet vanaf rechts bereikte de Belg Rabillard. Diens kopbal werd nog door Swinkels gekeerd, waarna Bannink van dichtbij raak prikte: 2-1.

In de slotfase kreeg Go Ahead Eagles nog meerdere mogelijkheden om te score uit te bouwen en het was de andere invaller Maarten Pouwels die de 3-1 maakte, na een redding van Swinkels op een inzet van Bannink. De winst op Eindhoven zorgde ervoor dat de ploeg van De Gier de draad na het echec van maandag weer heeft opgepakt in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles – FC Eindhoven 3-1 (1-0). 25. Antoine Rabillard 1-0, 69. Kaj de Rooij 1-1, 80. Alexander Bannink 2-1, 90+3. Maarten Pouwels 3-1. Scheidsrechter: Van der Laan. Gele kaart: Peijnenburg (Eindhoven). Toeschouwers: 8.231.