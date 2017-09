Wereldreiziger Corbin-Ong debuteert in Emmen voor GA Eagles

De supporters van Go Ahead Eagles hebben er even op moeten wachten. Maar ruim elf weken na zijn entree in De Adelaarshorst, maakt de meest exotische zomeraankoop van de Deventer club dan toch eindelijk zijn officiële debuut voor GA Eagles. De lijdensweg van maanden is voorbij, La’Vere Corbin-Ong moet na zijn zware enkelblessure de defensieve zorgen op de linkerflank doen vergeten. Te beginnen vanavond in Emmen.

La’Vere Corbin-Ong kan een lach niet onderdrukken. Nee, de Canadees mag dan een man van de wereld zijn, van de Drentse stad Emmen had hij tot voor kort nog nooit gehoord. Geboren in Londen, opgegroeid in Canada, gevoetbald in Italië, Duitsland en vanaf vanavond dus ook in Nederland. ,,Ja, ik ben fit en dit voelt echt als een bevrijding voor mij. Ik heb een hele nare tijd gehad. Nog nooit in mijn carrière heb ik een ernstige blessure gehad en bij Go Ahead gaat het al na een week mis. Terrible.’’

Revalidatie

Corbin-Ong raakte op 11 juli in de oefenwedstrijd tegen Voorwaarts geblesseerd. Behalve gescheurde enkelbanden, zorgde vooral de botkneuzing voor een lange revalidatie. ,,Ik dacht na een week of zes, zeven weer op het veld te staan, maar dat viel tegen. Steeds kwam de pijn weer terug en werd ik teruggeworpen in mijn herstel. Hoewel ik goed opgevangen ben door de club en medische staf bij GA Eagles, was het een hele zware periode voor mij. Alles is nieuw voor mij. In een team kun je jezelf snel aanpassen en leer je iedereen kennen. Ik stond er opeens helemaal alleen voor, in een vreemde stad.’’

International

Terwijl hij als wereldburger toch het een en ander gewend is in mondiale hotspots als Londen, Vancouver, Berlijn en Frankfurt, waar hij zijn vriendin Saskia leerde kennen. ,,Zij komt rond elke thuiswedstrijd naar Deventer. Aan haar heb ik ook heel veel steun gehad tijdens mijn revalidatie.’’ Behalve een partner, koestert Corbin-Ong ook het sportieve geluk als hij denkt aan zijn tijd in Frankfurt. Want ondanks de degradatie uit de Derde Bundesliga met FSV, leverde het hem een uitverkiezing op voor een – voorlopig – eenmalig optreden als international. In Edinburgh werd Schotland op 1-1 gehouden en raasde Corbin-Ong als een Canadese sneltrein meermalen langs de zijlijn richting frontlinie. Aspecten die ook trainer Vlemmings maar al te graag wil zien. ,,Ik heb veel energie, ben snel, kan goed verdedigen en heb een sterk linkerbeen.’’

Wapens

Zonder schroom somt de fysiek sterke Corbin-Ong zijn wapens op, waarmee Go Ahead de komende maanden beter uitgerust de oppositie te lijf moet gaan. ,,En met mijn ervaring kan ik wat extra’s brengen’’, stelt de man met de meest weelderige haardos binnen de muren van de Adelaarshorst. ,,De laatste weken heeft Go Ahead het zwaar gehad. Ik heb nog nooit zó veel jongens tegelijk geblesseerd zien raken bij een club. We hebben nu genoeg pech gehad. Het is de hoogste tijd dat we punten pakken. Go Ahead heeft té veel kwaliteit en hoort hoger te staan op de ranglijst.’’