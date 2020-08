Werk aan de winkel bij GA Eagles: Solide in het hart, te mager aan het front

1. Defensie solide

Trainer Kees van Wonderen zal in de klamme plaknachten in de Bennekomse bedstee geen slapeloze uurtjes hebben om zijn verdediging. Jeroen Veldmate en Sam Beukema toonden zaterdag in Almelo eens te meer aan de onbetwiste leiders van het Deventer elftal te zijn. Het centrale duo gaf amper kansen weg en trok - na vijf maanden inactiviteit - de lijn van afgelopen seizoen door. In de vijftien competitieduels die Beukema en Veldmate samen het veld opkwamen, slikte het duo slechts dertien tegentreffers. Als een van beiden ontbrak was de schade veel groter voor Go Ahead en verdubbelde het aantal tegendoelpunten (28 in 14 wedstrijden).