Werkhoven baalt van reserverol maar wordt de redder van GA Eagles

Van Staa vol vertrouwen voor ‘Europese weken’ van Go Ahead

Go Ahead Eagles-trainer Jan van Staa heeft er het volste vertrouwen in dat zijn ploeg gaat oogsten in het belangrijke paasweekend, waarin de Deventer club Helmond Sport (vrijdag) en Jong FC Utrecht (maandag) treft. ,,We hebben de eerste stapjes gezet, nu moeten we ook de laatste stapjes zetten in deze 'Europese weken', met een bomvol programma."