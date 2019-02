Werkhoven wist wrange herinnering aan laatste basisoptreden uit

Go Ahead Eagles-spits Givan Werkhoven kreeg zondagavond een belletje van trainer John Stegeman. Grote kans dat hij zou gaan spelen tegen Jong FC Utrecht, door een griepje van Istvan Bakx. En zo geschiedde maandagavond in de Galgenwaard, waar Werkhoven zijn eerste basisplaats kreeg in tien maanden tijd. ,,Ik ben vooral blij met de drie punten”, zei hij na de 2-4 zege.

Een grimas tekende zijn gezicht na de vraag of hij zijn laatste basisoptreden in de Deventer hoofdmacht nog voor de geest kon halen. ,,Ik dacht er op de heenweg in de bus nog aan”, bekende de Deventer aanvaller. ,,FC Eindhoven-thuis hè? Dat was van korte duur.”

Rood

Zeven minuten om precies te zijn, op 13 april 2018. Na die zeven minuten werd hij met rood van het veld gestuurd en verloor Go Ahead vervolgens met 1-3. ,,Gelukkig heb ik die herinnering nu een beetje weg kunnen poetsen, ja.”

Het was een bijzondere wedstrijd, maandagavond in De Galgenwaard, vond Werkhoven. Niet in de laatste plaats voor hem, aangezien hij en Pieter Langedijk de enige twee spelers zijn die nog hebben samengespeeld met Leon de Kogel. De wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead stond in het teken van de 27-jarige Houtenaar, die na een auto-ongeluk op Malta zijn proefvoetbalcarrière heeft moeten beëindigen.

,,Heel naar wat hem is overkomen. Maar het was erg mooi om te zien hoeveel steun hij vanavond kreeg”, zei Werkhoven, die in De Kogel aan het begin van vorig seizoen een concurrent had voor de spitspositie. ,,Ik was toen net nieuw bij de hoofdmacht en heb in die eerste maanden veel van Leon geleerd.”

Beloning

Werkhoven keek met een goed gevoel terug op zijn eerste negentig minuten van dit voetbaljaar. ,,In het begin van het seizoen zat ik niet eens bij de selectie, dus ik zie dit als een mooie beloning. Ik moet gewoon hard blijven werken en mijn kansen grijpen als die zich voordoen. Het is jammer dat ik niet gescoord heb, maar al met al ben ik wel tevreden.”