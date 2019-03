Whittie vervangt Kromkamp als hoofd opleidingen bij GA Eagles

Beloften GA Eagles koploper na vierde zege van seizoen

11 maart Jong Go Ahead Eagles is ook in de vijfde wedstrijd van de voorjaarscompetitie ongeslagen gebleven. Het elftal van trainer Kick Maatman was op sportpark Heksenwiel in Breda met 1-2 te sterk voor Jong NAC en is de nieuwe koploper van de Reservecompetitie B.