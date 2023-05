Wie wordt de GA Eagles-speler van het jaar? Deze namen gaven kleur aan succesvol seizoen

Bas Kuipers: de rode draad

Het verhaal van Bas Kuipers liep als een rode draad door het afgelopen seizoen. Vers in het geheugen ligt het tekenen van zijn nieuwe contract op de middenstip van de Adelaarshorst. Dat gebeurde na een bewogen voetbaljaar, waarin zijn vader plotseling overleed en hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn elleboog. De band tussen speler en club zag je ook terug bij het moment van zijn rentree, thuis tegen Ajax. Het publiek stond op de banken.

Bobby Adekanye: de creatieveling

Hakje hier, passeeractie daar, bij vlagen was het dit seizoen genieten van Bobby Adekanye. De 24-jarige buitenspeler kwam, na een behoorlijke rondreis door Europa, afgelopen zomer naar Deventer en veroverde al snel de harten. In 31 wedstrijden kwam Adekanye tot 6 doelpunten en 4 assists, maar buiten dat: met zijn creatieve ingevingen en aantrekkelijke manier van voetballen leverde hij een aanzienlijke bijdrage aan het succesvolle seizoen.

Isac Lidberg: de harde werker

Als er zelfs een speciale fanclub voor je wordt opgericht, dan weet je dat je iets goed hebt gedaan. Isac Lidberg heeft het de voorbije maanden voor elkaar gekregen, terwijl hij voor de buitenwacht niet altijd onomstreden was. Voor trainer René Hake wel, alleen in de uitwedstrijd tegen PSV kreeg de Zweedse spits geen speelminuten. Vooral zijn harde werken viel in de smaak, dat combineerde hij ook nog eens met zeven doelpunten en vijf assists.

Jamal Amofa: de verrassing

Bij ADO Den Haag loopt Jamal Amofa uit zijn contract en de club biedt hem geen nieuwe verbintenis aan. Voor Go Ahead Eagles is dat het sein om toe te slaan en de inmiddels 24-jarige verdediger vast te leggen. Het blijkt een gouden greep, want Amofa wordt in Deventer beter en beter. Bij ADO wilden ze niet verder met hem, in Deventer zette hij afgelopen seizoen reuzenstappen en groeide hij snel uit tot vaste waarde. Dat mag je gerust verrassend noemen.

Jeffrey de Lange: de doorbraak

Keeper Jeffrey de Lange bracht de afgelopen jaren door in relatieve anonimiteit. Bij FC Twente kwam De Lange sporadisch in actie, maar bij Go Ahead Eagles beleefde hij het jaar van zijn doorbraak. Hij miste dit seizoen geen minuut en ontwikkelde zich tot een betrouwbare doelman. Ja, er waren er ook mindere momenten. Maar over het gehele jaar gezien heeft De Lange zich op positieve wijze getoond en scoort hij een dikke voldoende. De doorbraak is daar.

Philippe Rommens: de regisseur

De regisseur van het stel, dat was Philippe Rommens. In goals (drie) en assists (1) is dat niet per se terug te zien, maar het belang van de middenvelder wordt wel duidelijk als je kijkt naar key passes. Oftewel: passes waar direct een kans uit voortkomt. Daarvan geeft hij er gemiddeld 2.2 per wedstrijd en daarmee staat hij in de top tien van de eredivisie. Alleszeggend voor zijn seizoen en de waarde die hij had voor Go Ahead Eagles.

Willum Willumsson: de smaakmaker

De assist in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam is typerend voor dat wat Willum Willumsson dit seizoen heeft laten zien. De totale balcontrole en daarop de pass waarmee hij Oliver Edvardsen in staat stelt te scoren, het was bijna kunst. De combinatie tussen kracht en techniek maakt de middenvelder dit seizoen tot smaakmaker van Go Ahead Eagles. Het resulteerde in 27 gespeelde wedstrijden, 8 treffers en 3 assists.