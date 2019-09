Wisselvallig GA Eagles geeft De Gier huiswerk en vertrouwen

Richard van der Venne legt joker op tafel en troeft iedereen af

15 september Richard van der Venne zette op voorhand de joker in en werd uiteindelijk de gevierde man bij Go Ahead Eagles, zaterdagavond in Oss. Met twee doelpunten tegen zijn oude club TOP Oss (1-2) bezorgde hij de Deventer club de eerste competitiezege op vreemde bodem in een half jaar tijd.