Wolters wijkt voor Musaba bij NEC tegen Go Ahead Eagles

Voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (vrijdagavond 20.00 uur) maakt oud-Deventenaar Randy Wolters bij NEC plaats voor Anthony Musaba. Het is de enige verandering die de trainers François Gesthuizen, Adrie Bogers en Rogier Meijer aangebracht hebben na de nederlaag tegen hekkensluiter FC Dordrecht van vorige week vrijdag.

,,Die wedstrijd hebben we geanalyseerd. De pijnpunten zijn benoemd. De blik is gericht op Go Ahead Eagles’’, zei Gesthuizen na de afsluitende training van donderdag. Hij erkende dat een thuiswedstrijd altijd een andere dynamiek teweeg brengt.

,,Een heel stadion dat achter de ploeg staat, geeft iets extra's, maar thuis of uit, dat moet geen verhaal worden. Ook buiten de eigen deur willen we de wedstrijden winnen.’’ Dat het een andere wedstrijd dan in Dordrecht wordt, ligt voor de hand. ,,Sowieso omdat Go Ahead niet met vijf verdedigers zal spelen, zoals Dordrecht tegen ons deed.’’

Dirk Proper bij selectie

Omdat middenvelder Tom Overtoom ziek is geweest en de hele week niet kon trainen, zit jeugdinternational Dirk Proper vrijdag voor het eerst bij de selectie. Donderdag trainde de 17-jarige voetballer van NEC onder 19 ook weer mee met de ‘grote jongens’. ,,Die frequentie voeren we langzaam op. We zijn voorzichtig met Dirk. Ook al omdat hij in oktober met Oranje onder 18 het WK in Brazilië speelt’. De belasting moet niet te zwaar worden.’’

Het duel met NEC is voor Jack de Gier pikant. De trainer van Go Ahead Eagles was vorig seizoen nog hoofdtrainer in De Goffert, maar moest enkele weken voor einde van de competitie vertrekken.