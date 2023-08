Wordt Willum Willumsson nog een keer speler van het jaar bij GA Eagles? ‘Lijkt erop dat ik blijf’

Willum Willumsson werd voor de zomervakantie door de lezers van de Stentor gekozen tot speler van het jaar bij Go Ahead Eagles. Het was een close call met aanvoerder Bas Kuipers , maar toch won de IJslander. De grote vraag is natuurlijk of hij voor titelprolongatie gaat.

Willum, heb je eigenlijk iets met zulke prijzen?

,,Ja het is leuk, ik ben er ook blij mee. Het is mooi om zoiets te krijgen. Als je ouder bent, kun je ernaar kijken en eraan terugdenken. Dat is altijd leuk. Ik denk dat het wel ergens een mooie plek in mijn huis krijgt.”

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur, maar toch blikken we graag nog even terug. Hoe kijk jij naar het afgelopen seizoen?

,,Ik denk dat het over het algemeen een goed seizoen was. Met een beetje geluk en wat betere prestaties hadden we de play-offs kunnen halen. Voor mezelf was het ook een goed seizoen. Ik had wat last van blessures en er waren wedstrijden waarin ik niet speelde zoals ik wil, maar ik had ook goede periodes.”

Je maakte acht doelpunten, is dat genoeg?

,,Nah... Ik miste een paar penalty’s, dus ik had de dubbele cijfers moeten halen, in ieder geval tien. Maar acht is oké.”

Moeten we het nog hebben over die penalty’s?

,,Nee, laten we daar niet over praten, haha. Het is ook niet iets waar ik op dit moment nog over nadenk.”

Oké, doen we dat niet. Misschien wel de belangrijkste vraag dan: win je deze prijs komend seizoen ook?

,,Het doel is natuurlijk het team te helpen en mijn beste voetbal te laten zien. Op die manier wil ik het team helpen de doelstellingen te halen en dan zullen we wel zien. Of ik de prijs krijg of niet, als het team het goed doet, ben ik blij.”

Wat ik eigenlijk bedoelde: wat kun je zeggen over je toekomst bij GA Eagles?

,,Je weet het natuurlijk nooit, maar op dit moment lijkt het erop dat ik blijf.”

Willum Willumsson bleef in de verkiezing van de Stentor aanvoerder Bas Kuipers nipt voor. Het werd een ware nek-aan-nekrace, maar met 22,6 procent van de in totaal ruim 1400 stemmen werd de IJslander winnaar. Kuipers ontving 21,6 procent van de stemmen, verdediger Jamal Amofa eindigde met 18,9 procent als derde.