Wout Droste gaat vrijdag onder het mes in Hengelo

Droste wordt vrijdag in Hengelo geopereerd door orthopedisch chirurg en kniespecialist Roy Hoogeslag. Hij is ook hoofd medische zaken bij FC Twente, waar hij al een kleine acht jaar werkzaam is.

Droste raakte half augustus geblesseerd in Leeuwarden, nadat hij in de slotfase van het treffen met Cambuur een duw in de rug kreeg waarbij zijn voet in het kunstgras bleef staan. Die dagen later werd zijn angst voor een zware knieblessure waardheid voor de rechtsback, die deze zomer zijn rentree maakte in de Adelaarshorst. De 30-jarige routinier kwam over van Heracles Almelo en was een van de cruciale pijlers onder de vernieuwbouw van de selectie bij GA Eagles.