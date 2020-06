Wout Droste haakt eind juli aan bij groepstraining van GA Eagles

Coronatest negatief: aanvaller Edqvist op jacht naar contract bij GA Eagles

15:15 Adrian Edqvist verbleef de afgelopen maanden in zijn geboorteland. In huis bij zijn vader, op het voetbalveld bij zijn jeugdliefde. De jonge Zweed keerde eind vorige week terug bij Go Ahead Eagles, waar hij nog twee weken de tijd heeft om een vast contract te verdienen.