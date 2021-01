Wout Droste is klaar voor nieuwe krachtproef: ‘Ik ben de eerste rechtsback van GA Eagles’

De slijtageslag op de Herdgang heeft zijn sporen nagelaten bij Go Ahead Eagles. Ook bij Wout Droste. De 31-jarige verdediger moest dinsdagavond in Eindhoven zo diep in de reserves dat hij de pijngrens in zijn benen benadert. Pijn die Droste zo goed kent na meer dan een jaar revalidatie van een zware knieblessure, maar na de zwaarbevochten winst op Jong PSV toch haast voelt als een warm bad. Spierpijn als mentale massage. Droste grinnikt. ,,Ja, ik weet wel wat het is om pijn te hebben. Maar na dit duel op een loodzwaar veld was er voldoening. De zege was een beloning na een krankzinnige periode.’’