Wout Droste keert terug, GA Eagles verder ongewijzigd in derby tegen De Graafschap

VOORBESCHOUWINGGo Ahead Eagles begint dinsdagavond nagenoeg ongewijzigd aan de oostelijke voetbalderby tegen De Graafschap. Trainer Kees van Wonderen ziet na de 0-2 zege op MVV geen reden om in te grijpen, al keert alleen Wout Droste terug in de basisploeg.

Alle spelers zijn ongeschonden uit de strijd gekomen op het abominabele kunstgras in Maastricht. ,,Gelukkig wel’’, stelde Van Wonderen 48 uur later met een cynische ondertoon. Ook de coach van GA Eagles had weinig goede woorden over als de Limburgse kunstgrasmat op tafel komt. ,,Het was verschrikkelijk.’’

GA Eagles snakt naar het eigen, versgemaaide gras In de Adelaarshorst waar dinsdag vanaf 18.00 uur De Graafschap te gast is. Van Wonderen stelt Droste weer op als rechtsback. De routinier keerde twee weken geleden definitief als basisspeler terug na een 13 maanden lange revalidatie na een kruisbandkwetsuur. Drie wedstrijden in acht dagen was nog wat veel van het goede en daarom bleef Droste tegen MVV aan de kant. Zijn vervanger Julliani Eersteling speelde een prima duel in Zuid-Limburg en het O21-adept lijkt hard op weg naar een vaste aanstelling in de selectie van Van Wonderen.

Frontlinie

In de aanvalslinie wijzigt Van Wonderen niets. ,,Daar is geen aanleiding voor wat mij betreft’’, zegt de coach. ,,Wij moeten groeien als elftal’’, aldus Van Wonderen. ,,Daarom zou het ook niet logisch zijn om nu weer van alles op de kop te gooien.’’

Ook Bradly van Hoeven mag het ondanks zijn al weken matige vorm opnieuw proberen op de rechterflank. ,,Spelers mogen mindere wedstrijden en periodes hebben’’, aldus Van Wonderen. ,,Het zijn geen robots die je kunt programmeren.’’

Aan de andere kant is Frank Ross voorlopig de vaste flankbewaker, bevestigde Van Wonderen die in de Schot ook een nummer 10 ziet. Ross krijgt na zijn scheurtje in het kuitbeen nu even de tijd om te wennen aan een vaste positie op links. Dat kan ook nu Maël Corboz zijn vorm van vorig jaar weer benadert en voor evenwicht zorgt op het middenrif met Jay Idzes en Luuk Brouwers.

Aanvalskracht

Van Wonderen is beducht op de aanvalskracht van de Graafschap, wat al 21 duels op rij doeltreffend is in de eerste divisie. ,,De Graafschap is een topploeg in de eerste divisie. De club heeft veel mogelijkheden, kent een brede selectie met fysieke kracht. Heel compleet ook. Daar moeten wij ons tegen wapenen en het is zaak dat we er wat tegenover durven te zetten. Ook voetballend.’’

Het duel GA Eagles-De Graafschap werd eerder in september op last van de Deventer burgemeester Ron König afgelast om veiligheidsredenen. Het had de wedstrijd van het jaar moeten zijn, voor zowel spelers als fans. Het wordt een coronaduel in een lege Adelaarshorst. ,,De omstandigheden zijn niet geweldig. Kijk naar MVV. Het voelde als een sfeerloze trainingspartij. Echt jammer dat we nu zonder publiek moeten spelen tegen De Graafschap, maar het is zoals het is. Weet je, ik kan me al amper nog voorstellen hoe het was in een vol stadion… Zo snel kan het gaan.’’

De wedstrijd tussen GA Eagles en De Graafschap begint dinsdagavond om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Christian Bax. Opvallend: de laatste zes wedstrijden onder diens leiding verloor GA Eagles geen enkele keer.

Opstelling GA Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Corboz; Van Hoeven, Hendriks, Ross.