Wout Droste lost clubicoon Adrie Steenbergen af als teammanager van GA Eagles

Tussentijdse ‘transfer’ bij Go Ahead Eagles: oud-speler Wout Droste (33) neemt per 1 januari de taken van Adrie Steenbergen over als teammanager van het eerste elftal. Steenbergen (75) was liefst 32 jaar actief in die functie.

De huidige teammanager van GA Eagles blijft als secretaris voetbalzaken in 2023 ‘gewoon’ aan de Deventer eredivisionist verbonden, zo meldt de club. Administratie rondom de selectie en het contact met voetbalbond KNVB blijven lopen via de man die meer dan drie decennia als teammanager actief was in de Adelaarshorst. Als er tijdens wedstrijden gewisseld moest worden, was Steenbergen steevast de ‘man met de briefjes’.

Dat Steenbergen een stapje terug zou doen – of eigenlijk dus liever een soort stapje opzij – komt niet uit de lucht vallen. In oktober liet hij zich in een interview ontvallen dat hij in gesprek was met Paul Bosvelt en Jan-Willem van Dop over een andere rol binnen de club. Steenbergen wilde het qua uren iets rustiger aan gaan doen, hooguit drie dagen per week, meldde hij.

Volledig scherm Adrie Steenbergen. © Ruben Meijerink

Die invulling is nu gevonden en met Wout Droste kan GA Eagles ook direct een opvolger presenteren. Droste speelde in 2008 voor het eerst in Deventer, op huurbasis van FC Twente. In 2010 nam GA Eagles hem over, waarna Droste in de zomer van 2011 vertrok naar Cambuur. Tussen 2019 en 2021 was de verdediger opnieuw actief in Deventer, Droste maakte in zijn laatste seizoen de promotie mee naar de eredivisie.

Zijn laatste kunstje als actief voetballer beleefde Droste in IJsland, waar hij eerder dit jaar zijn loopbaan beëindigde bij IA Akranes.