Wout Droste nog in ongewisse over dikke knie

De ernst van de kwetsuur van de belangrijke schakel is nog onduidelijk, maar het zou Go Ahead bijzonder slecht uitkomen wanneer de rechtsback voorlopig niet inzetbaar is. Met zijn ervaring, verdedigende kwaliteiten, rust aan de bal, maar ook zijn drive ontpopt hij zich als een van de sterkhouders binnen de ploeg van trainer Jack de Gier. Tel daarbij op dat ook Jeroen Veldmate (achillespees) nog steeds niet wedstrijdfit is, en je kunt er niet omheen dat er in defensief opzicht zorgen zijn bij Go Ahead.

Steek

Droste wees na de 2-3 nederlaag naar zijn linkerknie, die wat dik oogde. ,,Ik voelde een steek en het leek me verstandiger om me direct te laten wisselen", zei de Tukker. Hij was tien minuten voor rust lelijk in botsing gekomen met Al-Shabab-doelpuntenmaker Fahad Zahim en lag minutenlang op de grond om behandeld te worden. In eerste instantie probeerde Droste nog verder te spelen, maar dat was dus van korte duur. ,,Het is afwachten nu op de prognose van de medische staf. Ik kan er niks zinnigs over zeggen", aldus Droste, die vanzelfsprekend hoopt dat de schade meevalt. ,,Ik zat er namelijk lekker in voor mijn gevoel.”