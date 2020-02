Wout Droste wil in april weer op veld staan in Deventer

,,Dat is een stap waar ik heel erg naar uit kijk’’, aldus Droste, die half in augustus tegen Cambuur zijn voorste kruisband afscheurde. Een maand later werd hij geopereerd door orthopedisch chirurg en kniespecialist Roy Hoogeslag, clubarts van FC Twente. ,,Dat is nu vijf maanden geleden’’, aldus Droste, die sindsdien vijf dagen per week revalideert op het KNVB-centrum in Zeist. ,,De eerste periode na de operatie zag het er gunstig uit en allemaal iets sneller dan verwacht. De laatste maanden heb ik wat pijn in de knieschijf. Dat hoort erbij in de revalidatie en wordt wel minder, maar remt ook af. Bijvoorbeeld bij de sprintoefeningen.’’