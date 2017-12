Xandro Schenk: ‘Ik heb niet idee dat iedereen even hard getraind heeft’

,,Ja, in de selectie moeten er wel wat spelers bij’’, vond Schenk, die het duel met RKC een haast logisch einde vond van een slechte eerste seizoenshelft. ,,Daar hoeven we niet omheen te draaien. Het was absoluut niet goed, Vandaag niet, maar eigenlijk het hele jaar al niet. In de eredivisie kom je wel eens wat kwaliteit tekort, maar in totaal hebben we zeven keer gewonnen dit jaar… Dat slaat nergens op. In de Jupiler League mag er meer van ons worden verwacht dan wat wij de afgelopen maanden hebben laten zien. En nu tegen RKC mogen we blij zijn dat we een punt pakken. Het was niet best.’’