Xandro Schenk: 'Ik laat me niet onder druk zetten door Sparta'

„Het was tijdens mijn vakantie toen ik een telefoontje kreeg van mijn zaakwaarnemer dat ik een kennismakingsgesprek zou hebben met Sparta-trainer Henk Fräser. Let wel, we zouden kennis maken. De dag voor het gesprek belde m’n zaakwaarnemer dat hij niet meekon, waardoor ik alleen was. Dat was uiteraard niet ideaal. Tot mijn verbazing zat Henk van Stee (de technisch directeur van Sparta, red.) ook bij het gesprek, maar goed. Daar dacht ik op dat moment nog niets van."

Opeens een contract

„Maar na tien minuten liep hij opeens weg, waarna hij even later terugkwam met één A-4tje en zei: ‘zo dit is het uitonderhandelde contract’. Ik wist van niks en was perplex. Ik had nog helemaal niets toegezegd, en was daar naar toe gegaan voor een eerste gesprek met de trainer. Niet meer en niet minder. Ik ga niet zomaar iets tekenen waar ik de inhoud niet van ken. Ik wilde het ook sowieso eerst overleggen met mijn vriendin, want we hebben ook een kleine en zouden dus moeten verhuizen naar de drukte van Rotterdam. Dat heb ik ook aangegeven in het gesprek."

Foto en video: grote fout

„Er ontstond een rare situatie. Wat bleek nou: Sparta baseerde dat contract op een mail van mijn zaakwaarnemer die akkoord was gegaan met de voorwaarden, maar nog niet met het contract. Ik heb nooit een contract gezien. Merkwaardig, ja. De grote fout, en dat is echt stom geweest, is dat ik me daarvoor al in een Sparta-shirt op de foto heb laten zetten en een interviewtje aan mensen van de club heb gegeven. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen, maar ik was op dat moment alleen, volledig overrompeld en overdonderd door alles."



„De hele gang van zaken zat me niet lekker toen ik terugreed naar huis in Arnhem. En dan zul je altijd zien: ik zat nog maar net in de auto, of FC Twente nam contact op. Twente had in mei al interesse getoond, maar het duurde allemaal zo lang, dat ik er vanuit ging dat het van de baan was. Maar ik wilde het verhaal van Twente sowieso aanhoren, voordat ik ook maar ergens mijn handtekening zou zetten."

Bedenktijd?

„Sparta wilde dat ik me de volgende dag medisch liet keuren. Maar ik wist: als ik dat zou doen, dan is er geen weg meer terug, dus dat wilde ik niet. Uiteindelijk ben ik naar Sparta gegaan en kwam tot het compromis, dat ik twee dagen bedenktijd kreeg. Ik zal je het appje van Van Stee laten zien, waarin hij dat ook bevestigt" (Schenk laat het berichtje zien, waarin Van Stee aangeeft dat hij begrip heeft dat het iets langer kan duren, red.).

„Maar wie schetst mijn verbazing de volgende ochtend: ik was nog maar net wakker, of ik zag dat Sparta de foto van mij had geliked op Instagram. Niet veel later werd mijn naam ook nog getagd (toegevoegd, red.) en gooiden ze het nieuws dat ik akkoord was met Sparta online. Toen was ik er helemaal klaar mee. Van Stee gaf me bedenktijd en flikte me toen zoiets."

Van Stee slaat om zich heen

„Vanaf dat moment was er al sprake van een onwerkbare situatie. Van Stee was furieus, en begon vervolgens wild in de pers om zich heen te slaan. Hij had in het gesprek daarvoor ook al aangegeven dat hij de media zou gaan inschakelen als ik niet zou tekenen en dat ze een arbitragezaak voor 99 procent zeker zouden winnen. Maar ik laat me niet onder druk zetten."

„Hij beschuldigde mij van alles en nog wat en haalde Twente ook nog eens door het slijk, terwijl die club er compleet buiten stond. Ik heb een interview op internet gezien en daarin ging het acht minuten over mij met daarin complete leugens. Het verhaal dat ik bij Twente het dubbele zou gaan verdienen van het salaris bij Sparta, is daar zo'n voorbeeld van. Het slaat nergens op. Het verschil is zelfs nagenoeg te verwaarlozen en dat kan ik je zo laten zien."



„Als het zo extreem veel meer zou zijn, waarom bood Sparta me op een gegeven moment dan aan het verschil nagenoeg te compenseren? Sterker nog, bepaalde randvoorwaarden bij Sparta waren zelfs beter dan bij Twente. Maar ik wilde naar Twente, omdat het een grotere club is, dit is met afstand de grootste club van de eerste divisie. Dat Twente op gras speelt en niet op kunstgras en dat ik in het oosten kan blijven wonen hebben ook een rol gespeeld in mijn beslissing.

Heetst van de strijd