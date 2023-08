Yannick (40) uit Apeldoorn hoort bij ‘de grote familie’ van Go Ahead Eagles: ‘Elke wedstrijd kunnen we onze vader herdenken’

Wat voor rol speelt Go Ahead Eagles in jouw leven?

,,Ik zou mezelf niet per se een diehard supporter willen noemen. Als kind nam mijn vader mijn broer en mij mee en kregen we een seizoenkaart. Na een aantal seizoenen zijn we vervolgens jaren niet geweest. Maar een Eagle ben je niet voor even, maar je hele leven…”



,,En dus gaan mijn broer en ik sinds een paar seizoenen weer elke week naar de Adelaarshorst. Nu met ónze kinderen. Onze vader is onlangs overleden en krijgt een mooi plekje in de memorial garden zodat we hem elke wedstrijd kunnen herdenken.”