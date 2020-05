Zaakwaarnemer laat steek vallen, komst Idzes naar GA Eagles onzeker

Toch komt de handelwijze van FC Eindhoven niet direct in aanmerking voor de schoonheidsprijs en lijkt een bewuste actie om geld te verdienen aan spelers. Want Idzes is niet de enige. Ook ADO Den Haag en Sami Bourard, die afgelopen weekeinde overstapte naar de eredivisionist, moeten euro’s overmaken naar de Aalsterweg om tot een definitief akkoord te komen. Bourard verzuimde eveneens zijn verbintenis op te zeggen met FC Eindhoven.

Go Ahead Eagles kan Idzes nog steeds overnemen van Eindhoven, maar moet daarvoor dan wel in de buidel en een transfersom betalen. Iets wat de Deventer club in tijden van coronacrisis onder geen beding van zins is. Komende woensdag overlegt FC Eindhoven dan ook intern over de situatie. De Brabanders realiseren zich ook dat Idzes langer in Eindhoven houden de werksituatie niet zal bevorderen. GA Eagles verwacht eind deze week meer duidelijkheid te krijgen over Idzes.