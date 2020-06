‘Zaka’ Eddahchouri, oogappel van GA Eagles en liefhebber met grote doelen

UPDATE Aanvaller Edqvist en verdediger Swart per direct weg bij GA Eagles: ‘Voelde vertrek aankomen’

26 juni De wegen van Go Ahead Eagles en Joran Swart scheiden zich. De verdediger uit Zeewolde was nog op amateurbasis actief in Deventer. Ook de Zweed Adrian Edqvist krijgt geen contract in Deventer.