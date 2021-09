‘Zaka’ nu wel de matchwinner met treffer in slotminuut bij Go Ahead Eagles O21

IJsselderby / video GA Eagles mist Mulenga, maar is klaar voor wedstrijd van het jaar: ‘Heel snel zijn we dichter bij PEC Zwolle gekomen’

17 september Het grote aftellen is begonnen. Zondagmiddag 12.15 uur gaan de remmen los en bepalen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle wie zich het komende half jaar in de eredivisie de baas mag noemen van de IJssel. En voor het eerst in ruim dertig jaar staat Deventer er een keer beter op dan de blauwe oppositie.