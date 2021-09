‘Zaka’ scoort, maar dure misstap voor beloften van Go Ahead Eagles

De beloften van Go Ahead Eagles kwamen woensdagavond in het inhaalduel tegen Spartaan’20 niet verder dan 1-1. Een gevoelige misstap in Divisie-3A.

Na een klein half uur spelen schoot Zakaria Eddahchouri de Deventenaren op voorsprong tegen zijn oude Rotterdamse club, maar hij ging door een weggegeven strafschop een minuut voor tijd niet als matchwinnaar van het veld in Twello. In de ogen van trainer Jouad Boufarra was de gegeven strafschop onterecht. ,,Mijn keeper Sven Jansen speelt de bal en er valt een speler over hem heen.’’

Grote kansen

Desondanks vond hij wel dat Spartaan recht had op een punt. ,,We spelen diverse grote kansen bij elkaar, maar maken het niet af. Dan word je op een gegeven moment wat ongeduldig. Dan lopen we onszelf eigenlijk voorbij. De wedstrijd glipte ons zodoende uit de handen. In de omschakeling waren ze heel gevaarlijk.’’

Eddahchouri raakte bij het eerste elftal van trainer Kees van Wonderen op een zijspoor. Hij kreeg in de voorbereiding al te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club. Aangezien hij nog een contract heeft voor een jaar besloot Eddahchouri te vechten voor zijn kans.

Verbeterpunten

Woensdag maakte hij pas zijn eerste minuten in de competitie voor de beloftenploeg. ,,Verbeterpunten bij hem zijn er genoeg, dat houd ik tussen de speler en mij’’, aldus Boufarra. ,,Wat ik nu van hem zag stemde mij zeker tevreden. Hij was van grote invloed in de aanval, en daarbij is het een geweldige prof. Je ziet dat hij op een hoger niveau speelt dan de rest.’’

Divisie 3-A:

Go Ahead Eagles O21 - Spartaan’20 O21 1-1 (1-0). 25. Zakaria Eddahchouri 1-0, 89. Jazz van Heyningen (strafschop) 1-1.