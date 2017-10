Zakkenroller’ Džepar beroofd van sportief geluk

Wat een kleine voetnoot leek, werd een pijnlijk en slepend verhaal in de nog prille loopbaan van de 21-jarige Eefdenaar. Na een maandenlange lijdensweg heeft de voetballer uit Eefde sinds deze week zijn eerste minuten van het seizoen te pakken als speler van Go Ahead Eagles. ,,Mijn eerste wedstrijd sinds april, dit voelt als een bevrijding’’, bekende Džepar, die met Jong GA Eagles 45 minuten meespeelde tegen Roda JC (1-1). ,,Ik trainde natuurlijk al een week of drie vrijwel voluit mee en werkte naar dit duel toe. Nu is het aan mij om dit door te trekken naar het eerste elftal.’’

Blessure

Iets wat Džepar eigenlijk vanaf 5 juli al van plan was, maar bij GA Eagles werd de oud-speler van FC Zutphen een medisch vraagstuk. ,,De blessure is onderschat bij Telstar’’, vertelt Džepar. ,,De medische staf vond extra onderzoek niet nodig…. Nu heb ik bijna zes maanden aan de kant gestaan. Weggegooide tijd en dat was niet nodig geweest als er meteen een echo van de blessure was gemaakt.’’

Het gaat mis als Džepar op vrijdag 21 april tegen Jong FC Utrecht een hoekschop neemt. ,,Ik draaide de ballen altijd voor het doel, maar nu moest het andersom. Mijn aanloop was niet goed, denk ik. Ik voelde meteen dat er iets fout zat. Er werd gesproken van een verrekking in de bovenbeenspier, maar nu weten we wel beter. De spierscheuring en de kalkafzetting in de liesstreek hebben me behalve de hele voorbereiding ook de start van de competitie bij GA Eagles gekost.’’

Bosnië

Maar ‘zakkenroller’ Džepar is de fysieke pijn kwijt en zoekt weer naar sportief geluk. ,,Ja echt, als je mijn naam door Google-translate haalt, is zakkenrollers de letterlijke betekenis’’, lacht de voetballer met Bosnische voorvaderen. ,,Mijn ouders komen uit Livno en een groot deel van mijn familie woont er nog steeds. Vroeger ging ik elk jaar terug naar Bosnië. De laatste keer is nu al een jaar of vier geleden.’’