Zarbaf en Schets opvallende gezichten in basis van GA Eagles

Trainer Jan van Staa hoeft zelf de kleding nog niet aan te trekken, maar moet vrijdag (aftrap 20.00 uur) voor het uitduel met RKC Waalwijk wederom flink improviseren. De slotfase van de competitie is een fysieke slijtageslag voor Go Ahead Eagles.

Van Staa mist in Brabant met Joey Groenbast (knie), Xandro Schenk (hamstring), Jeff Stans (enkel), Mauro Savastano (hamstring), Thijs Dekker (elleboog) en Brem Soumaoro (voet) zes spelers met blessure. Tel daarbij de schorsing van Givan Werkhoven en het gebrek aan fitheid bij Sam Hendriks en Bruno Andrade en de problemen van de coach voor het duel met de nummer 19 van de Jupiler League zijn evident.

,,We kunnen er vast wel weer elf opstellen, maar het wordt steeds lastiger’’, erkent Van Staa, die de vorige week tegen FC Eindhoven nog geschorste Sjoerd Overgoor weer verwelkomt in het elftal. De Borculoër ziet een paar opvallende gezichten om zich heen. Siebe Schets gaat zijn debuut in de basis maken als spits, terwijl Hamid Zarbaf de plek in het linkerhart van de defensie overneemt van aanvoerder Schenk. Zarbaf krijgt als linkspoot de voorkeur boven talent Sam Beukema.

Hendriks

Clubtopscorer Hendriks en flankspeler Andrade gaan wel mee naar Waalwijk, maar beginnen op de bank, aldus Van Staa. ,,Beiden zijn net terug van hun blessures en kunnen nog geen 90 minuten spelen. Daarom kies ik voor de fitte Siebe Schets. Hij viel vorige week heel aardig in en laat bij de beloften al weken zien goed in vorm te zijn. Dit is voor hem de beloning, zoals dat ook geldt voor Orhan Džepar die een prima wedstrijd speelde tegen Eindhoven.’’

Opdam

Levi Opdam keert voor het eerst sinds 4 maart teen De Graafschap terug in de basis als rechtsback, al staat er nog een klein vraagteken achter de naam van de AZ-huurling. ,,Hij heeft last van de achillespees’’, weet Van Staa. ,,Maar hij heeft donderdag volop meegetraind, dus het ziet er goed uit.’’

Eerzucht

Van Staa bespeurt nog wel wat eerzucht bij de nummer 17 van de eerste divisie. De Deventenaren hebben 4 punten meer dan RKC, waar oud-trainer Hans de Koning de scepter zwaait. ,,Dat speelt bij een aantal jongens wel mee, maar voor De Koning natuurlijk ook. Hij is op een vervelende manier weg gegaan bij Go Ahead en zal zich nog een keer willen laten zien. Maar het belangrijkste is dat we met een goed gevoel het seizoen willen afsluiten. Dat kan het beste door de laatste twee duels te winnen. Te beginnen in Waalwijk dus.’’