Zelfkritische Eddahchouri werkt dit jaar bij GA Eagles aan zijn leerdoelen

Een kleine tien minuten na rust maakte Eddahchouri zijn opwachting, als vervanger van die andere ‘nummer tien’ Alexander Bannink, die zijn kans als basisklant tegen Roda niet bepaald met beide handen aangreep. Op 18 oktober had Eddahchouri tegen FC Volendam (3-0 winst) voor het laatst een klein kwartiertje meegedaan. ,,Ik had er vooraf niet echt rekening mee gehouden dat ik zou gaan spelen. In de rust hoorde ik dat ik warm moest gaan lopen en dat ik erin zou komen. Het ging redelijk goed, al ben ik niet helemaal tevreden’’, sprak de man die verder alleen tegen MVV aan het begin van het seizoen nog twaalf minuten speelde. ,,Als je invalt, moet je iets extra’s brengen. Ik had meteen twee schoten op doel, maar had ook een paar momenten dat ik de bal beter bij me had moeten houden. En op de tweede ballen had ik iets scherper kunnen zijn.’’

Wakker

De zelfkritische Eddahchouri had net zomin als de ruim 8600 toeschouwers in de Adelaarshorst genoten van de eerste 45 minuten. ,,De eerste helft was niet om aan te zien. Lastig om te zeggen waarom het in de eerste helft telkens minder gaat bij ons. De wissels pakten vandaag goed uit. We waren in de tweede helft wakker, gingen duels winnen en wonnen voorin de tweede ballen. We hadden na rust de overhand en daarom ben ik niet helemaal tevreden dat we maar een punt hebben gepakt.’’

Leerjaar