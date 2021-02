Zestien keer de nul: GA Eagles schrijft historie met winst op Telstar

wedstrijdverslagHet clubrecord van Remko Pasveer is nu echt uit de boeken. Sinds zaterdagmiddag is Jay Gorter de GA Eagles-keeper met de meeste clean sheets in een seizoen: zestien stuks. Dat tegenstander Telstar in grote delen van de wedstrijd beter voetbalde, het zal ze in Deventer een zorg zijn. In het stadion van Heracles Almelo was een vroege goal van Jacob Mulenga voldoende om het verschil te maken: 1-0.

Go Ahead Eagles startte aanvallend in Erve Asito - het stadion van Heracles - met Erkan Eyibil en Giannis Foivos-Botos beiden op het middenveld en Jacob Mulenga (op vrijdag 37 jaar geworden) als vervanger van Sam Hendriks in de spits. Jay Idzes zat op de bank.

Zegge en schrijven vijf minuten waren er gespeeld of de eerste de beste aanval leverde succes op voor GA Eagles. Mulenga stuitte met de voet op keeper Schendelaar, om de door Boyd Lucassen opnieuw ingebrachte bal daarna met het hoofd alsnog te verlengen tot in het Telstar-doel: 1-0.

Ruzie met de bal

Niet veel later werd Mulenga opnieuw weggestuurd en had hij eigenlijk meteen de 2-0 moeten maken, maar oog in oog met Schendelaar kreeg hij ruzie met de bal. Daarna was het de beurt aan Telstar. De ‘bezoekers’ voetbalden alleraardigst en brachten GA Eagles enige malen in verlegenheid, met een venijnig schot van back Ilias Bronkhorst als grootste gevaar. De mannen van Kees van Wonderen kwamen zelf nauwelijks meer in scoringspositie in de eerste helft.

Opwinding

Na rust was het gelijkwaardiger in Almelo. GA Eagles had wel in de gaten dat drie kwartier lang een minimale voorsprong verdedigen waarschijnlijk niet de beste optie was. Dus was er zo nu en dan weer wat opwinding, zoals bij een kopbal van Mulenga en een ‘mislukte’ voorzet van Antoine Rabillard die op de lat belandde.

Het golfde op en neer in Erve Asito, maar doelpunten vielen er niet meer. Bij Telstar vloeiden de krachten ook langzaam weg. Van Wonderen plaatste met de wissel Jay Idzes voor Bradly van Hoeven in de slotminuten een extra slot op de deur. Zakaria Eddahchouri loste Erkan Eyibil nog af.

GA Eagles schreef in Almelo de dertiende competitiezege van het seizoen bij, beslist geen ongeluksgetal. Op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie nestelden de Deventenaren (vijfde) zich in punten weer naast NAC Breda.

Go Ahead Eagles – Telstar 1-0 (1-0). 5. Jacob Mulenga 1-0. Scheidsrechter: Bax. Gele kaart: Regeling (Telstar).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Botos, Eyibil (90+2. Eddahchouri); Rabillard, Mulenga (74. Hendriks), Van Hoeven (89. Idzes).

