Zo maakt GA Eagles-trainer Kees van Wonderen zich klaar voor wedstrijd van het jaar: ‘Promotie zou geweldig zijn’

Reactie Serieuze blessure dreigt voor Brouwers, vrees voor duel met Excelsior

8 mei Luuk Brouwers vreest voor het slot van het seizoen bij Go Ahead Eagles. De middenvelder van de Deventer ploeg won in de gewonnen wedstrijd tegen NEC (2-1) in de tweede helft uit met een spierblessure in de oksel.