Zomerse oefenpotjes bezorgen politie en burgemeesters hoofdpijn

Hamid Zarbaf kijkt niet om in wrok naar GA Eagles

7 juni Al moest hij de beslissing nog honderd keer nemen, de uitkomst zou voor Hamid Haji Jafar Zarbaf niet anders worden. De 27-jarige ex-voetballer van Go Ahead Eagles kijkt dan ook niet om in wrok naar zijn veel te korte periode in De Adelaarshorst.