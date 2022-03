Zorgeloos GA Eagles beklimt met nieuwe roerganger Het Kasteel voor treffen met Sparta: ‘Wedstrijd van het jaar voor mij’

,,Iedereen is fit en beschikbaar’’, zegt Paul Simonis. De voormalig Spartaan schuift deze vrijdagmiddag aan bij de media voor het wekelijkse bijpraatmomentje van GA Eagles. Simonis zal ook tegen Sparta, de club waar hij een kleine vijftien jaar werkzaam was als jeugd- en assistent-trainer, de taken waarnemen voor Van Wonderen. ,,Ik geloof het bijna niet dat ik uitgerekend in deze wedstrijd als eindverantwoordelijke op de bank te zitten. Het waren heftige dagen, ik test me twee keer per dag op corona en had een soort van dubbel takenpakket. Al werd ik geweldig geholpen door mijn assistenten. Ja, zo praat ik nu. Als hoofdtrainer, haha.’’