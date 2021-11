Zorgen bij Willem II en Go Ahead Eagles: club uit Deventer wint hoogst zelden in Tilburg

Pas twee keer boekten de Deventenaren in zestig jaar betaald voetbal een overwinning in Tilburg. Alleen in 1966 en 1995 ging Go Ahead Eagles er met de volle buit vandoor. Deze eeuw bleef de ploeg steeds met lege handen achter. In totaal troffen beide clubs elkaar 28 keer: negen keer was er Deventer winst, Willem II won dertien keer.

Geen doelpunt

De laatste vier wedstrijden tegen Go Ahead Eagles won Willem II en daarin viel ook geen enkel Deventer doelpunt te bejubelen. De laatste eredivisiezege tegen de Tilburgers was in eigen stadion: in 2014 maakte Bart Vriends de enige treffer.

Go Ahead Eagles is bezig aan een aardige reeks op vreemde bodem. Al drie duels op rij werd er niet verloren (RKC, Vitesse en Ajax). De laatste keer dat de club een reeks van vier ongeslagen duels in de eredivisie kon overleggen, was in 1995. Destijds was Willem II de vierde tegenstander (1-2 winst).

De Tilburgers zijn momenteel niet in goede doen en wonnen al zes duels op rij niet. De laatste zege van Willem II dateert van eind september, thuis tegen PSV. Ook kreeg de ploeg dit kalenderjaar al zestig doelpunten tegen, het meeste van alle clubs in de eredivisie.

Publiek

De afwezigheid van publiek is, net als in Deventer, een factor in Brabant. Vorig seizoen verloor Willem II negen van de vijftien thuisduels zonder de aanwezigheid van fans. Ter vergelijking: met supporters in het stadion verloren de Tilburgers slechts twee van de achttien.