Zorgenkind Go Ahead Eagles krijgt zo langzamerhand luxeproblemen

Zo hangt het woord ‘crisis’ als donderwolk boven het stadion en zo ziet de toekomst in Deventer er ineens best zonnig uit. Het kan verkeren en Go Ahead Eagles kent de waarde van die woorden van dichter Bredero nu ook. De eredivisionist leek hard op weg naar status van zorgenkind, maar wordt de komende tijd mogelijk met luxeproblemen geconfronteerd.

Vijf wedstrijden, nul punten. Er zijn voetbalclubs voor veel minder in de stress geschoten. Meestal ligt het hoofd van de trainer dan op het hakblok, zo weet Sjors Ultee inmiddels ook. De 35-jarige oefenmeester mocht zelfs na drie verloren duels zijn koffers al pakken bij Fortuna Sittard.

De beul en zijn bijl

Nu loopt het in het nuchtere Nederland bij lange na niet altijd zo’n vaart, zeker niet in Deventer. Ook al oogstte Go Ahead Eagles precies nul komma nul opbrengst in de reeks tegen AZ (2-0), PSV (2-5), FC Groningen (1-0), Sparta (0-1) en Feyenoord (2-5), de rust bleef bewaard in de Adelaarshorst. Natuurlijk waren er zorgen, uiteraard was er hier en daar een mindere nachtrust. Maar René Hake hoefde de beul en zijn bijl niet te vrezen.

Quote Het blessu­respook joeg de club uit Deventer zo veel schrik aan, dat er duels waren waarin trainer René Hake met goed fatsoen maar één of twee serieuze wissels kon gebruiken

Óók omdat er genoeg steekhoudende argumenten waren voor de beroerde competitiestart van de roodgele eredivisionist. Zo was van het quintet tegenstanders een drietal vaste bespeler van de vaderlandse top. En wat te denken van het blessurespook? Dat joeg de club uit Deventer zo veel schrik aan, dat er duels waren waarin Hake met goed fatsoen maar één of twee serieuze wissels kon gebruiken. De rest van de bank was simpelweg te licht.

De Graafschap woedend

Alle reden om de markt op te gaan. Vóór de transferdeadline werd aanvaller Sylla Sow nog net voor de neus van het woedende De Graafschap weggekaapt, erna haalde GA Eagles twee clublozen, verdediger Federico Mattiello en middenvelder Tesfaldet Tekie. Geen misselijke voetballers, die de selectie een kwaliteitsimpuls (kunnen) geven.

Bovendien lijken alle pijntjes (bijna) voorbij, dus ziet de wereld er inmiddels heel anders uit voor de ploeg van Hake. Niet alleen omdat FC Volendam (met wat geluk) en FC Emmen (verdiend) werden geklopt. Óók omdat de trainer nu tal van opties heeft om wekelijks een sterk elftal te formeren.

Quote Mocht meer interven­tie nodig blijken bij Go Ahead Eagles, dan kan dat nu ook

Vooralsnog is er weinig aanleiding om in te grijpen, al koos Hake inmiddels al wel voor Jamal Amofa in plaats van Justin Bakker in het verdedigingshart. Maar mocht meer interventie nodig blijken, dan kan dat nu ook. Zo zal Mattiello moeiteloos de plek Mats Deijl of van Bas Kuipers kunnen innemen en Gerrit Nauber en José Fontan staan al weer te trappelen van ongeduld om hun plek in het centrum van de defensie weer in te nemen.

Volledig scherm En René Hake zag dat het goed was: Go Ahead Eagles herstelde zich van een beroerde competitiestart en behaalde tegen FC Emmen de tweede overwinning op rij. © Pro Shots / Erik Pasman

Voor de bezetting van het middenveld heeft Hake met Tekie en de in Volendam geblesseerd geraakte Enric Llansana mooie troeven achter de hand en voorin is de weelde voor de trainer nog veel groter. Sow, de van een schorsing teruggekeerde Rashaan Fernandes, de man van de ellebooghattrick Martijn Berden, Finn Stokkers en Jahnoah Markelo doen bij hun entree de kwaliteit van het elftal niet kelderen.

Quote Isac Lidberg werkt in de spits elke wedstrijd weer als een heel span paarden tegelijk, maar is nog wel regelmatig een dissonant

Dat laatste lijkt vroeg of laat ten koste te gaan van Isac Lidberg. De Zweed werkt in de spits elke wedstrijd weer als een heel span paarden tegelijk, maakt ook wel degelijk groei door en scoorde al twee keer fraai. Maar hij is ook nog regelmatig een dissonant. Waarbij het Deventer publiek het niet kan laten hem te trakteren op een fluitconcert(je).

De mond snoeren

Dat de tijd komt dat Lidberg ze fijntjes de mond snoert, is zeker niet denkbeeldig. Maar het moment dat Hake andere opties kiest, is waarschijnlijk heel dichtbij. Die luxe heeft het voormalige zorgenkindje Go Ahead Eagles nu immers.