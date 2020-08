Zuid-Afrikaan Cross krijgt geen contract bij GA Eagles; maandag mri-scan voor Berden

Bradley Cross vertrekt weer bij Go Ahead Eagles. De 19-jarige Zuid-Afrikaan bleek niet de gewenste sterkhouder die de Deventer club zoekt in het hart van de defensie.

Versterking

GA Eagles gaat naast de broodnodige aanvallende versterking nog wel op zoek naar een extra centrale verdediger. Na het wegvallen van Gino Bosz – die mag uitkijken naar een nieuwe club – is de spoeling dun achterin en zoekt trainer Kees van Wonderen naar extra back-up voor Jeroen Veldmate en Sam Beukema. De kans is daarbij aanwezig dat komende week wederom een nieuwe proefspeler zich zal melden in de Adelaarshorst.

Berden

Martijn Berden wordt maandag verder onderzocht aan zijn knie. De rappe aanvaller van GA Eagles viel zaterdagavond in de oefenwedstrijd tegen FC Twente uit met een op het oog zware knieblessure. Berden ondergaat maandag een mri-scan. Dan moet de exacte schade aan het kniegewricht duidelijk worden.

Trainer Kees van Wonderen was zaterdag al sceptisch over de blessure, een dag later was de Bennekomse coach van GA Eagles er niet geruster op. ,,We moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar het ziet er niet goed uit. Dit is een grote domper. Voor Martijn, maar ook voor de rest van de selectie. Het zijn vrienden van elkaar, dit komt hard aan. Laten we er het beste van hopen.‘’