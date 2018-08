Zure avond Spenkelink: Bornse buurjongen aan haal met zege

,,Nee, het was geen leuke avond’’, bekende Spenkelink, die een verleden heeft in de jeugd van FC Twente. ,,Ik wilde me deze wedstrijd graag laten zien. Dan is het balen dat het zó afloopt, want de eerste helft was van onze kant verschrikkelijk slecht. Onze intenties waren goed, we wilden de lijn van het eerste elftal van vrijdag doortrekken voor eigen publiek, maar we speelden voor rust helemaal niets klaar ’’

Buurman

De 21-jarige inwoner van Borne zal nog wel een tijdje herinnerd worden aan de pijnlijke nederlaag. Immers, de Twentse rechtsback Mats Wieffer is de buurjongen van Spenkelink in een straat waar ook Wolfsburg-spits Wout Weghorst een onderkomen heeft. Spenkelink en Wieffer groeiden samen op in de jeugd bij de amateurs van NEO. ,,Mats is nog steeds de beste vriend van mijn broertje. Vroeger kwam hij bijna dagelijks bij ons over de vloer. Dit krijg ik nog wel even te horen, vrees ik.’’

Overgoor

Hoewel Jong GA Eagles zich in de tweede helft herpakte en verdiend op gelijke hoogte kwam na een fraaie knal van Sjoerd Overgoor, ging het toch nog mis voor de Deventenaren. Een door arbiter Jensch goedkoop gegeven strafschop werd ontmanteld door Spenkelink, die bal klemvast pakte maar in de ogen van de scheidsrechter te vroeg van de doellijn kwam. ,,Onzin’’, bromde Spenkelink. ,,Het wordt tijd voor de videoscheidsrechter bij de beloftenduels.... En als het al zo was, ik denk dat heel veel keepers vroeg bewegen. Deze man floot niet best en zocht ons in die fase gewoon. Al wil ik de scheidsrechter niet als excuus gebruiken. We doen onszelf voor de rust natuurlijk al te kort. Jammer, want er was best veel publiek in het stadion. Die hadden we meer moeten bieden.’’