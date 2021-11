Zwak GA Eagles ontbrandt niet en gaat in leeg stadion onderuit tegen FC Groningen

Bas Kuipers ontbreekt de komende weken vanwege zijn meniscusoperatie. Verder waren ook Ogechika Heil (hamstring) en Marc Cardona (lies) niet inzetbaar voor trainer Kees van Wonderen. De langdurig geblesseerden Sam Crowther en Turan Tuzlacik waren er ook niet bij. Dat gold wel voor Frank Ross, die na lang blessureleed en revalidatie sinds januari zijn rentree maakte in de wedstrijdselectie van GA Eagles.

Vuurwerk

Lange tijd was het vuurwerk dat de fans buiten de poorten van het stadion afstaken het enige Deventer wapenfeit. GA Eagles liet het eerste halfuur hoegenaamd niets zien, op een mislukt schot van Luuk Brouwers na. Groningen daarentegen kreeg een paar beste mogelijkheden via Michael de Leeuw (schot en kopbal) en Laros Duarte. In alle gevallen was Warner Hahn attent. Hij behoedde GA Eagles daarmee voor een achterstand.

GA Eagles kwam simpelweg niet aan voetballen toe in de eerste helft. Pas in de 40ste minuut werd keeper Leeuwenburgh op de proef gesteld door Giannis Botos, die knap was weggestoken door Ragnar Oratmangoen.

Gezapig

Vijf minuten na rust was het dan toch raak voor Groningen. Na een vrije trap was het Jorgen Strand Larsen die van dichtbij de 0-1 achter Hahn prikte. De goal was een logisch resultaat van het zeer matige spel van GA Eagles, waar eigenlijk amper iets van uitging op deze zondagmiddag. Gezapig was het woord, van het spreekwoordelijke vuur zoals dat tegen Heracles en Fortuna wel brandde, was deze keer weinig waarneembaar.

Belangrijk moment in de wedstrijd was er vlak voor het uur. Inigo Cordoba mocht na gepruts bij Groningen ineens vrij op Leeuwenburgh af. De keeper leek Cordoba tegen de grond te werken, maar volgens arbiter Van der Eijk ging dat wel heel makkelijk. Geen penalty dus, maar een gele kaart voor Cordoba...

Vers bloed

Met Martijn Berden voor Botos bracht Van Wonderen het laatste halfuur nog wat vers bloed binnen de lijnen. Toch was er nooit echt het gevoel dat er voor GA Eagles iets te halen viel, bijna alsof het van een toevalstreffer afhankelijk was of er nog iets zou gebeuren. Hahn redde nog knap met de voet op een inzet van El Hankouri en op een schot van Strand Larsen.

De beste kansen voor GA Eagles op een treffer kwamen van de voet van Berden. Leeuwenburgh zat er echter twee keer net voldoende aan om onheil voor FC Groningen te voorkomen. Vlak daarna kreeg Cordoba zijn tweede geel na een overtreding en was het definitief gebeurd met GA Eagles, al was het met een vrije trap van Justin Bakker in de laatste minuten nog dichtbij een onverdiende gelijkmaker.

Tweede geel

In de blessuretijd kreeg ook Kramer nog zijn tweede gele kaart van Vd Eijk. Voor de tweede keer dit seizoen - na Heracles - eindigde GA Eagles een eredivisieduel met negen man. Het was een passend slotakkoord van een hopeloze middag.

Go Ahead Eagles - FC Groningen 0-1 (0-0). 50. Jorgen Strand Larsen 0-1. Scheidsrechter: Van der Eijk. Rode kaart: 76. Cordoba (GA Eagles, 2xgeel), 90+2. Joris Kramer (GA Eagles, 2xgeel). Gele kaart: Rommens, Mulenga (GA Eagles), Suslov (FC Groningen). Toeschouwers: 0.

GA Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens (79. Bakker); Cordoba, Botos (59. Berden), Oratmangoen; Lidberg (79. Mulenga).

