Zwak Go Ahead Eagles stelt teleur en laat uitgelezen kans op achtste plek in eredivisie liggen

Met de mooie woorden van de laatste weken trok het zwakke Go Ahead Eagles even een veel te grote broek aan. Niets geen afstand van het rechterrijtje, niks geen achtste plaats. Europa is verder weg dan nodig was. ,,Te weinig agressie, geen strijdlust... Best droevig’’, mokte doelman Andries Noppert. ,,Het was gewoon niet goed, maar aan de andere kant: we zijn Go Ahead Eagles en kunnen niet elke week top zijn. Maar dit was wel een offday.’’