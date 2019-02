Zwakke reeks bij start voetbaljaar past in geschiedenis van GA Eagles

OP RAPPORTFC Eindhoven borduurde vrijdagavond in Deventer nog maar even verder aan de toch al imposante serie waaraan de ploeg sinds november bezig is. Onder aanvoering van de sterke captain Branco van den Boomen wonnen de Brabanders ook van Go Ahead Eagles (0-1), de achtste zege in de laatste tien duels. Voor Go Ahead een herhaling van zetten die past in de recente historie.

De Eindhovense reeks is geen toeval. Behalve Van den Boomen, heeft FC Eindhoven met de Collin Seedorf, Karim Essikal en Sammy Bourard nog veel meer te bieden. Tel daarbij de durf om GA Eagles al in de opbouw pijn te doen en ver naar voren te voetballen en het Brabantse succes op een vrijdagavond is (deels) verklaard. Het ondermaatse optreden van GA Eagles deed de rest. ,,Maar deze zege is door Eindhoven niet gestolen’’, bekende Jeff Stans, een van de weinige spelers van GA Eagles die wel een voldoende haalde. De aanjager zorgde voor de ontsteking, maar het vuur bij zijn medespelers werd niet aangewakkerd.

Gruwelijk

Go Ahead speelde een bedroevende eerste helft en herstelde zich na rust zonder echt tot uitgespeelde kansen te komen. FC Eindhoven kwam er in de tweede helft aanvallend niet meer aan te pas, tot die ene gruwelijke fout van Julius Bliek in de 79e minuut. Ook de daarvoor onberispelijk keepende Hobie Verhulst zag er bij de inzet van Bruce Elisha Sam niet geweldig uit.

Scorend vermogen

Het paste bij een avond waarop Go Ahead een offday had en de slechtste thuisbeurt van dit seizoen op de mat legde. Vooral Orhan Džepar (in de rust vervangen door de hard werkende Givan Werkhoven) en Pieter Langedijk waren zwakke schakels in het elftal dat zijn draai maar niet wist te vinden. Ook de architect van het elftal, Istvan Bakx, speelde een van de minste wedstrijden in rood en geel.

Paco van Moorsel toonde wederom aan dat de spitspositie hem niet op het lijf geschreven is en miste al na een minuut de beste Deventer kans van de wedstrijd. Hij herstelde zich na rust enigszins op zijn favoriete plek als aanvallende middenvelder, al kon hij het verschil niet maken.Het gebrek aan scorend vermogen begint schrijnende vormen aan te nemen. Tien doelpunten in tien wedstrijden is Go Ahead – de nummer drie van de eerste divisie – onwaardig. Het verklaart de vier nederlagen in de afgelopen negen duels en het verval dat eind november werd ingezet met het eerste thuisverlies tegen TOP Oss.



Zwarte maand

De slechte reeks bij de start van het voetbaljaar past naadloos in de Deventer geschiedenis. Immers, januari is de laatste jaren een gitzwarte maand waarin Go Ahead vrijwel altijd bloedrode cijfers schrijft. Liefst dertien van de laatste negentien wedstrijden in de eerste wintermaand van het jaar gingen verloren voor de Deventer ploeg. Een meerjarig gemiddelde wat Go Ahead in 2019 met de nederlaag tegen Roda JC op 13 januari al aardig intact hield. Bij de start van februari komt daar de dreun van FC Eindhoven overheen. Van de kampioensdromen kan Deventer nu wel afscheid nemen; een plek bij eerste vijf is voor Go Ahead voorlopig voldoende uitdaging.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 6

Lelieveld 5,5

Veldmate 5,5

Bliek 5

Baas 5,5

Stans 6,5

(89. Pouwels -)

Bakx 5,5

Džepar 4,5

(46. Werkhoven 5,5)