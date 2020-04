Zware coronalast op schouders GA Eagles: hoe staat Deventer club er voor?

Geen enkele directeur, voorzitter of manager is te benijden in de messcherpe coronacrisis die pijnlijk diep snijdt in wat voor bedrijf dan ook. Grootaandeelhouder Alex Kroes had zijn eerste jaar als eindbaas in de Adelaarshorst ongetwijfeld anders voorgesteld. Een forse (sportieve) sanering was niet voorbestemd in de meerjarenplannen, die voor GA Eagles een toekomst als vaste bespeler van de eredivisie voorspellen.

Jan Willem van Dop wilde de hoofdtribune de komende jaren verder vullen met businesspartners. De algemeen directeur van GA Eagles is de spin in het web en moet nu – tussen alle videocalls, UEFA- en KNVB-meetings door - vooral zorgen dat het grootste deel van zijn contingent sponsoren van ruim driehonderd aan boord blijft.