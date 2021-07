Zwarte accenten, maar nieuwe thuistenue van GA Eagles kent amper veranderingen

Dat blijkt vrijdagavond bij de lancering van het nieuwe thuistenue. GA Eagles heeft er bewust voor gekozen om vrijwel geen wijzigingen door te voeren, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop, die weet dat de kraag muteert van geel naar rood in het seizoen 2021/2022. ,,Vanuit historisch perspectief is het shirt van Go Ahead Eagles rood met een gele baan in het midden”, aldus Van Dop. ,,Go Ahead Eagles heeft in 2014 besloten om één vaste opzet voor het thuisshirt vast te stellen. Wel hebben we weer een aantal subtiele details toegevoegd om het tenue een eigen karakter mee te geven.”

Zwart

Zwart is de accentkleur die dit seizoen terugkomt in het thuistenue. Vooral om naast rood en geel te verwijzen naar het clublogo waarin zwart nadrukkelijk aanwezig is. De zwarte streep op het shirt en in de kousen geeft het tenue een wat klassieker karakter, is het idee. In de kraag komt ‘1902’ als oprichtingsjaar van de club terug. Als ode aan de Vetkampstraat is ‘Home of Football’ op de onderkant en achterkant van het shirt geplaatst