Zwollenaar Sluiter verlengt verblijf bij GA Eagles, ook Kwarteng en Forestero blijven

Eerste training zonder publiek: GA Eagles verzorgt weer livestream; oefenpro­gram­ma nog ongewis

10 juni De kans dat er op zondag 20 juni publiek welkom is bij de eerste training van Go Ahead Eagles lijkt nihil met de huidige coronaregels. De Deventer profclub gaat derhalve de eerste seizoensessie van de nieuwbakken eredivisionist wederom uitzenden via een livestream.