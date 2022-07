De beste games voor muziekfanaten: deze ritmespellen speel je op de beat

Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen, en het is veel makkelijker om mee te beginnen dan je denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games die je ritmegevoel op de proef stellen.

Tik jij met je voeten mee op de beat als je een lekker nummer voorbij hoort komen? Of ben je een luchtdrummer die zich helemaal laat gaan als er niemand kijkt? Er zijn hele games die om je gevoel voor ritme draaien en waarbij de muziek belangrijker is dan de rest van het spel.

Thumper

We beginnen met een vreemde eend in de bijt: in Thumper speel je een kever die over een soort achtbaan glijdt door een hallucinante wereld. Er verschijnen noten op de baan die je op de beat activeert, maar ook de bochten, vijanden en gigantische eindbazen moet je met ritmegevoel ondergaan. Het is simpel om te leren spelen, maar als je de ranglijsten wilt bestormen, moet je over buitengewone vingervlugheid beschikken.



Thumper is uitgekomen voor elke denkbare spelcomputer, en er is zelfs een versie voor virtualrealitybrillen. Maar ook op Apple- of Android-telefoons kun je de game vinden.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts is een interactief popalbum, waarbij elk level van het spel draait om het nummer dat je hoort. In elke missie moet je weer iets anders doen, maar meestal verzamel je hartjes terwijl je door kunstzinnige omgevingen beweegt, bijvoorbeeld op een skateboard of motorfiets. Tenminste, als je geen vuistgevechten houdt met vechtsporters die vuurballen schieten. Alles doe je door in de flow van de muziek te bewegen en te tikken.

De game is speciaal ontworpen om ook speelbaar te zijn voor mensen die normaal niet zoveel gamen. Je hoeft je alleen mee te laten voeren door de muziek. Ook dit spel is verkrijgbaar op alle spelcomputers en pc, maar er is ook een versie voor iPhones en iPads.

Hatsune Miku

Veel bekende ritmegames draaien om het simpelweg meetikken op de maat van de muziek. Er verschijnen allerlei icoontjes in beeld die aangeven wat je moet doen: één keer tikken, de noot inhouden of bijvoorbeeld snel achter elkaar op de knop drukken. De Hatsune Miku-serie valt in deze categorie, maar met een belangrijk verschil: Miku is een waar popicoon.



De liedjes in de games worden gezongen door het virtuele popidool Hatsune Miku, die zeker in Japan ongekend populair is, maar ook in de rest van de wereld voet aan de grond heeft. Er worden heuse concerten gehouden waarbij fans juichen voor een hologram van Miku op het podium. In 2020, vlak voor de coronacrisis, stond ze zelfs in de Ziggo Dome.

De serie bestaat al sinds 2009, met allerlei verschillende games voor PlayStation-consoles en de Nintendo Switch. Het nieuwste deel Hatsune Miku: Colorful Stage werd echter speciaal voor telefoons ontwikkeld.

Cytus

Ook Cytus is speciaal gemaakt voor smartphones en draait ook om het gameplay-trucje waarbij je op het juiste moment op icoontjes tikt. Een horizontale lijn beweegt van boven naar beneden over je scherm, en je moet tikken op het moment dat die lijn de noten raakt. Het idee is simpel, maar met allerlei verschillende noten die je ook heen en weer moet bewegen, wordt het toch al gauw ingewikkeld.



Wat Cytus en vervolg Cytus 2 onderscheidt, is de toevoeging van een bizar en ingewikkeld verhaal, iets wat je niet zou verwachten in een simpel ritmespel. In de 22e eeuw is de mensheid uitgestorven en leven er alleen nog zelfbewuste robots. Menselijke emoties worden opgeslagen in de vorm van muziek, dus door de muziek te spelen, kunnen de robots hun menselijke emoties opwekken.

Plastic instrumenten

Tussen 2005 en 2009 kende het genre van ritmegames een gigantische opleving door de komst van spellen met plastic instrumenten, die je op je console kon aansluiten. In Guitar Hero heb je een gitaar met gekleurde knoppen, die overeenkomen met gekleurde noten op het scherm. De game Rock Band maakte het nog spectaculairder door vier spelers samen een hele band te laten vormen, met een simpel drumstel, twee gitaren en een microfoon.



De games zijn inmiddels niet meer zo populair en de plastic instrumenten verdwenen bij veel mensen op zolder, maar ze zijn nog steeds erg leuk om samen te spelen. Mocht je ze tweedehands op de kop kunnen tikken, dan is dat zeker een aanrader. Ook verscheen er in 2015 nog een vervolg in beide series, met Guitar Hero Live en Rock Band 4 voor PlayStation 4 en Xbox One.

Er bestaat ook een spel waarin je een echte gitaar aansluit op je spelcomputer of pc. De game Rocksmith laat je zo meespelen met bestaande nummers en bevat allerlei oefeningen om beter gitaar te leren spelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.